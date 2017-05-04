Кадыров травмировал ногу

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что получил травму ноги во время очередной игры в футбол с командой спецотряда быстрого реагирования «Терек».
«На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!» — написал он.
Политик также похвалил современные средства фиксации поврежденных конечностей. «В детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась», — пошутил Кадыров, добавив, что в игре было забито семь голов, в том числе два в ворота его команды.
В декабре прошлого года главу Чечни прооперировали для устранения последствий травм, полученных им на ринге. Операция, как рассказывал политик, прошла нормально.
Кадыров — поклонник единоборств и футбола. Он часто тренируется вместе с игроками грозненского «Терека», занимается физкультурой на открытом воздухе и боксирует. В 2015 году на одном из таких занятий ему сломали ребро.