Кадыров травмировал ногу

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что получил травму ноги во время очередной игры в футбол с командой спецотряда быстрого реагирования «Терек».

«На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!» — написал он.

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on May 3, 2017 at 2:11pm PDT

Политик также похвалил современные средства фиксации поврежденных конечностей. «В детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась», — пошутил Кадыров, добавив, что в игре было забито семь голов, в том числе два в ворота его команды.

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В декабре прошлого года главу Чечни прооперировали для устранения последствий травм, полученных им на ринге. Операция, как рассказывал политик, прошла нормально.

Кадыров — поклонник единоборств и футбола. Он часто тренируется вместе с игроками грозненского «Терека», занимается физкультурой на открытом воздухе и боксирует. В 2015 году на одном из таких занятий ему сломали ребро.