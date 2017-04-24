Кадыров отчитался об успешной борьбе с боевиками

В Чечне за первый квартал 2017 года задержано более 50 участников и пособников бандподполья. Такие данные привел глава республики Рамзан Кадыров на коллегии регионального МВД, передает ТАСС в понедельник, 24 апреля.

Кадыров также сообщил, что за это время в республике было уничтожено 16 боевиков при оказании вооруженного сопротивления. «Успешно идет работа по профилактике терроризма и экстремизма», — отметил он, добавив, что работа в этом направлении будет продолжена.

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По его словам, правоохранительные органы региона раскрывают подавляющее большинство совершаемых в Чечне преступлений. «Общая раскрываемость преступлений растет и сегодня составляет более 96 процентов, это один из лучших показателей в стране», — сказал глава Чечни.

19 апреля президент России Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле. Глава государства напомнил ему о нападении на часть Росгвардии. Это свидетельствует о том, что «не все вопросы еще решены», подчеркнул Путин.

Боевики совершили налет на подразделение Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская, в ночь на 24 марта. В результате атаки погибли шесть бойцов федеральной службы, еще трое получили ранения. Все члены банды были уничтожены. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».