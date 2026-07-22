Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:38, 22 июля 2026Россия

В России объяснили атаку ВСУ на объекты «Мираторга»

Депутат Иванов: ВСУ атаками на объекты «Мираторга» хотят посеять панику
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят посеять панику среди россиян. Так, атаку украинских войск на предприятия и объекты агрохолдинга Мираторг объяснил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, чьи слова приводит News.ru.

«Сегодня Брянская область вновь подверглась массированной атаке беспилотников. Враг нанес удары по производственным объектам агрохолдинга "Мираторг". (...) Они хотят дестабилизировать обстановку, посеять панику, нарушить работу предприятий, лишить людей работы», — пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что в Брянской области живут сильные люди, которые продолжат работу, несмотря на возникшие трудности. Иванов подчеркнул, что разрушенные объекты обязательно восстановят.

22 июля стало известно, что ВСУ ударили дронами по объектам компании «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Пострадал охранник предприятия. На одном из объектов «Мираторга» из‑за обстрела были повреждены несколько производственных корпусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Жужжало и трясло ужасно». Краснодарцы описали атаку ВСУ на город. В результате удара погибла девушка
    Москвичи массово захотели переехать в одну часть России
    В России появятся бронированные машины Volga
    В России объяснили атаку ВСУ на объекты «Мираторга»
    В Петербурге задержали подростка за поджог на станции Шувалово-Парголово
    Страна НАТО предложила Польше забрать предназначавшиеся для Украины истребители
    В американских дронах нашли чипы из смартфонов
    Экскаватор разгромил витрину цветочного магазина в Москве и пытался скрыться
    Зеленский официально уволил главкома ВСУ
    Популярный миф о детоксе опровергли
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok