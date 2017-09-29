Кадыров в одном посте три раза перепутал отчество Грефа

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Москве встретился в председателем правления Сбербанка Германом Грефом. По итогам переговоров он опубликовал в Instagram длинный пост, в котором три раза перепутал отчество Грефа. На это обратил внимание Telegram-канал «Методичка».
Кадыров делился с подписчиками позитивными результатами встречи с Грефом. Он отметил, что встречаться с главой «Сбербанка» «всегда очень приятно», поскольку «он прекрасно разбирается в самых сложных проблемах». При этом вместо Германа Оскаровича он назвал Грефа Германом Оттовичем. Позже сообщение было отредактировано, в настоящий момент в посте отчество указано верно.
Дорогие друзья! У меня состоялась очень важная и полезная встреча с Президентом-председателем Правления Сбербанка России Германом Грефом. При участии Председателя @kabmin_chr Правительства ЧР Абубакара Эдельгериева мы обсудили широкий круг вопросов и задач, имеющих большое значение для экономики и социальной сферы Чечни. В первую очередь затронули тему хода реализации текущих проектов и кредитования новых. Они связаны с модернизацией и расширением предприятий строительных материалов, в частности "Чеченцемента" и др. Также предметно обсудили вопрос строительства крупного тепличного комплекса, способного производить продукцию, пользующуюся повышенным спросом в республике и за её пределами. Конечно, особое место заняла тема разработки совместно с @sberbank Сбербанком и при участии известной в мире консалтинговой компании стратегии развития Чеченской Республики, которая затронет все сферы жизни региона. С Германом Оскаровичем мы достигли соглашения о строительстве в Чечне сверхсовременной школы с учебным оборудованием высокого уровня. С Германом Грефом всегда очень приятно встречаться, обсуждать вопросы. Он прекрасно разбирается в самых сложных проблемах. Герман Оскарович, будучи министром экономического развития и торговли Российской Федерации, а также в нынешней должности очень многое сделал для экономики и финансово-кредитной сферы России. Ему удалось усовершенствовать банковскую систему, довести её до мировых стандартов. Это человек, который всем сердцем предан интересам России. Мы всегда получали и получаем от него помощь и поддержку. Я за все это выразил признательность Герману Оскаровичу! #Кадыров #Россия #Чечня #Сбербанк #Греф
Кадыров является самым цитируемым главой региона-блогером. В августе он с большим отрывом возглавил рейтинг «Медиалогии». Его индекс цитируемости составил 703,8. Наибольший интерес СМИ вызвала запись главы Чечни в Instagram о том, что власти республики не собираются запрещать прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».