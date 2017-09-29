Кадыров в одном посте три раза перепутал отчество Грефа

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Москве встретился в председателем правления Сбербанка Германом Грефом. По итогам переговоров он опубликовал в Instagram длинный пост, в котором три раза перепутал отчество Грефа. На это обратил внимание Telegram-канал «Методичка».

Кадыров делился с подписчиками позитивными результатами встречи с Грефом. Он отметил, что встречаться с главой «Сбербанка» «всегда очень приятно», поскольку «он прекрасно разбирается в самых сложных проблемах». При этом вместо Германа Оскаровича он назвал Грефа Германом Оттовичем. Позже сообщение было отредактировано, в настоящий момент в посте отчество указано верно.

Кадыров является самым цитируемым главой региона-блогером. В августе он с большим отрывом возглавил рейтинг «Медиалогии». Его индекс цитируемости составил 703,8. Наибольший интерес СМИ вызвала запись главы Чечни в Instagram о том, что власти республики не собираются запрещать прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».