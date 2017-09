Кадыров в одном посте три раза перепутал отчество Грефа

Дорогие друзья! У меня состоялась очень важная и полезная встреча с Президентом-председателем Правления Сбербанка России Германом Грефом. При участии Председателя @kabmin_chr Правительства ЧР Абубакара Эдельгериева мы обсудили широкий круг вопросов и задач, имеющих большое значение для экономики и социальной сферы Чечни. В первую очередь затронули тему хода реализации текущих проектов и кредитования новых. Они связаны с модернизацией и расширением предприятий строительных материалов, в частности "Чеченцемента" и др. Также предметно обсудили вопрос строительства крупного тепличного комплекса, способного производить продукцию, пользующуюся повышенным спросом в республике и за её пределами. Конечно, особое место заняла тема разработки совместно с @sberbank Сбербанком и при участии известной в мире консалтинговой компании стратегии развития Чеченской Республики, которая затронет все сферы жизни региона. С Германом Оскаровичем мы достигли соглашения о строительстве в Чечне сверхсовременной школы с учебным оборудованием высокого уровня. С Германом Грефом всегда очень приятно встречаться, обсуждать вопросы. Он прекрасно разбирается в самых сложных проблемах. Герман Оскарович, будучи министром экономического развития и торговли Российской Федерации, а также в нынешней должности очень многое сделал для экономики и финансово-кредитной сферы России. Ему удалось усовершенствовать банковскую систему, довести её до мировых стандартов. Это человек, который всем сердцем предан интересам России. Мы всегда получали и получаем от него помощь и поддержку. Я за все это выразил признательность Герману Оскаровичу! #Кадыров #Россия #Чечня #Сбербанк #Греф

