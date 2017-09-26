Кадыров испытал белорусскую машину-«монстра»

Видео: kadyrov_95 / Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения Минского автомобильного завода сел за руль спецмашины МАЗ. Своими впечатлениями он поделился в Instagram во вторник, 26 сентября.

«Вот это класс! Этот монстр слушается водителя, как детский велосипед. Легок в управлении, шикарный дизайн, удобный салон», — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что испытания спецмашин не являлись главной целью его визита на завод. В ходе поездки обсуждались детали сотрудничества с белорусской стороной.

Ранее Кадыров, находящийся с визитом в Белоруссии, отмечал, что картошка в республике вкусная, а рукопожатие у президента страны Александра Лукашенко крепкое.