Кадыров похвалил белорусскую картошку и рукопожатие Лукашенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе визита в Белоруссию отметил, что картошка в республике вкусная, а рукопожатие у президента страны Александра Лукашенко — крепкое. Своими впечатлениями Кадыров поделился в Telegram-канале в понедельник, 25 сентября.

«Встреча с Александром Григорьевичем была очень теплая и дружеская», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что приоритетными направлениями двух республики станут промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома и создание совместных предприятий. Кроме того, Лукашенко, по словам Кадырова, высоко оценил успехи в восстановлении и развитии Чеченской республики.

«Чеченцы — народ гостеприимный, и я пригласил Александра Григорьевича посетить Чеченскую республику во время очередного визита в Россию», — написал Кадыров, отметив, что Лукашенко принял приглашение.

В конце своего сообщения глава Чечни добавил: «Картошка очень вкусная… У Александра Григорьевича отличное чувство юмора и крепкое рукопожатие. Я оценил».

В ноябре 2016 года Лукашенко выразил сожаление в связи с тем, что Кадыров до сих пор не посетил Минск. «Вина здесь не моя, а Рамзана, который дважды собирался сюда приехать», — отметил глава республики. По его словам, для Кадырова была разработана обширная программа пребывания в Белоруссии, но обстоятельства помешали ему осуществить визит. После этого глава Чечни пообещал приехать в Белоруссию.