Кадыров раскрыл секрет самых здоровых детей в России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал новость о том, что возглавляемй им регион занял первое место в рейтинге субъектов России с самыми здоровыми детьми. Об этом он написал в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Кадыров заявил, что он нисколько этому не удивлен, потому что целенаправленная работа по повышению качества медицинских услуг и пропаганде здорового образа жизни не могла привести к другому результату. «За минувшие годы мы открыли в Чечне десятки больниц, оснащенных самым современным оборудованием и высококвалифицированным медперсоналом, а также сотни спортшкол», — написал глава Чечни.

Он отметил значимость проведенной работы по предупреждению заболеваний и своевременной диспансеризации, что позволило вылечить заболевания на ранней стадии, а также влияние трезвости и религии на здоровье.

Материалы по теме Нестроевые командиры Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили

«Чеченская Республика входит в число самых трезвых регионов России. Соответственно, наши дети меньше подвержены негативному влиянию алкоголизма. Но и самое главное — к бережному отношению к своему здоровью нас обязывает религия», заключил он.

Политик обратил внимание, что он подает личный пример важности здорового образа жизни. «Уверен, той же позиции придерживается каждый уважающий себя житель Чечни. <...> В здоровом теле — здоровый дух. Здоровая нация — сильная Россия!», — напомнил он.

Ранее 7 августа Минздрав назвал регионы с самыми здоровыми детьми. Лидером в рейтинге стала Чечня с показателем 62 969,7 зафиксированных диагнозов на 100 тысяч мальчиков и девочек до 14 лет. Второе место занимала Кабардино-Балкария (115 723,7), третье — Тыва, на четвертом месте оказалась еще одна кавказская республика — Адыгея.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!