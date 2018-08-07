Названы регионы России с самыми здоровыми детьми

Самый благополучный по числу заболеваний среди детей до 14 лет регион России — Чечня. Об этом во вторник, 7 августа, пишет RT со ссылкой на данные Минздрава.

В этой республике на 100 тысяч мальчиков и девочек фиксируется 62 969,7 диагнозов, что многократно ниже среднего показателя по стране (221 104,6).

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Второе место по тому же показателю занимает Кабардино-Балкария (115 723,7), третье — Тыва. Затем идет Адыгея.

Судя по приведенной статистике дети, живущие на севере страны, болеют значительно чаще, чем их сверстники на юге. Последние позиции рейтинга занимает Ненецкий автономный округ (349 436,5 заболеваний), Чукотка, Карелия, Коми и Архангельская область.

Однако пятое место следом за Адыгеей занимает Бурятия (141 168,6). Больше же всего болезней среди детей, по данным ведомства, в Ненецком автономном округе.

В феврале сообщалось о планах по расширению Национального календаря прививок для детей. Так, с 2020 года Минзрав начнет вакцинацию малышей от ротавирусной инфекции и от ветряной оспы.

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