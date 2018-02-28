Российским детям добавят прививок и витаминов

Национальный календарь прививок для детей необходимо расширять. Об этом на заседании Координационного совета при правительстве РФ по проведению Десятилетия детства заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.

«Это не дело, когда у нас закрываются целые группы в детсадах по ветрянке. И потом болеют взрослые, что гораздо опаснее и заканчивается летальным исходом. Дети младших возрастов обязательно должны быть привиты от ротавирусной инфекции», — сказала она. По данным агентства, Минздрав планирует начать вакцинацию от этой инфекции и от ветряной оспы с 2020 года.

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На сегодняшний день национальный календарь предусматривает прививки от 13 инфекций.

Голодец также выступила за дополнительные меры по поддержанию здоровья у школьников: «Ввести в рацион специальные витамины. Некоторые регионы живут в условиях полярной ночи, а мы им не даем витамины — откуда там возьмутся здоровые дети?» — отметила вице-премьер.

В октябре прошлого года Минздрав отказался от своей же инициативы введения штрафов для родителей, отказывающихся от вакцинации детей. Вместо этого врачи будут активнее ввести разъяснительную работу с такими семьями.

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