Российским детям добавят прививок и витаминов

Национальный календарь прививок для детей необходимо расширять. Об этом на заседании Координационного совета при правительстве РФ по проведению Десятилетия детства заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.
«Это не дело, когда у нас закрываются целые группы в детсадах по ветрянке. И потом болеют взрослые, что гораздо опаснее и заканчивается летальным исходом. Дети младших возрастов обязательно должны быть привиты от ротавирусной инфекции», — сказала она. По данным агентства, Минздрав планирует начать вакцинацию от этой инфекции и от ветряной оспы с 2020 года.
На сегодняшний день национальный календарь предусматривает прививки от 13 инфекций.
Голодец также выступила за дополнительные меры по поддержанию здоровья у школьников: «Ввести в рацион специальные витамины. Некоторые регионы живут в условиях полярной ночи, а мы им не даем витамины — откуда там возьмутся здоровые дети?» — отметила вице-премьер.
В октябре прошлого года Минздрав отказался от своей же инициативы введения штрафов для родителей, отказывающихся от вакцинации детей. Вместо этого врачи будут активнее ввести разъяснительную работу с такими семьями.