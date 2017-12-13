Британка показала опасные последствия отказа от прививок

Британка Алесиа Рэнкин (Alecia Rankin) выложила в сеть фотографию больной племянницы Эрин и попросила родителей не отказываться от прививок. На ее пост обратило внимание издание The Independent.

Рэнкин опубликовала снимок на своей странице в Facebook. «Причина номер 1736493983283763 делать прививки детям? У моей семимесячной племянницы нашли гемофильную палочку», — написала она.

Материалы по теме «Хотите, чтобы ваш ребенок заболел и умер?» Педиатр Анна Сонькина о наказании родителей за отказ прививать детей

Этот микроб является одним из возбудителей таких серьезных заболеваний, как пневмония и менингит. По словам британки, врач, осматривавший девочку, впервые за всю свою карьеру столкнулся с этим диагнозом, так как заболевание практически было истреблено с помощью вакцин. Однако те, кто решаются отказаться от прививок, продолжают их распространять, считает Рэнкин. Ее племянница успела заболеть до того, как прошла первую вакцинацию.

Спустя несколько дней после публикации Рэнкин обновила пост, написав, что тест на менингит оказался отрицательным, девочку выписали и она может вернуться домой с семьей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!