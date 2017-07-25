Оценен ущерб из-за отказа от массовой вакцинации

Американские ученые на примере вакцинации детей против кори, эпидемического паротита и краснухи показали, насколько опасным для общества является отказ от прививок. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Jama Pediatrics, кратко о нем сообщает The Guardian.

Снижение на пять процентов числа вакцинированных детей (2-11 лет) в течение года приведет к трехкратному росту случаев заболеваемости корью (с 50 до 150) и бюджетным расходам на лечение в размере 2,1 миллиона долларов.

Авторы отмечают, что полученные ими оценки финансового ущерба занижены, поскольку не учитывают затрат, связанных с госпитализацией и родительским отпуском по уходу за детьми.

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К подобным выводам специалисты пришли, используя компьютерную модель, в которой учитывается охват вакцинацией против кори детей в США, а также данные по отдельным округам в каждом из штатов.

Ранее американские эксперты предупредили, что отказ от вакцинации части подростков против папилломавирусов человека, с которыми связаны самые распространенные заболевания, передающиеся половым путем, не приводит к экономии бюджетных средств и в дальнейшем провоцирует еще большие расходы на здравоохранение.