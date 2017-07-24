Раскрыта главная опасность употребления мороженого летом

Немецкие эксперты установили главную опасность употребления мороженого летом. О соответствующем исследовании сообщает санитарно-эпидемиологическая лаборатория министерства окружающей среды, изменения климата, сельского хозяйства и защиты прав потребителей земли Гессен (Германия).

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«Если мороженое остается на ночь в холодильнике и недостаточно охлаждается, микробы могут начать размножаться. Кроме того, пористые уплотнения, в которых могут прятаться микробы, не заменяются в необходимом объеме», — сказал директор лаборатории доктор Хубертус Бранн.

Профессор в то же время отметил, что ни в одном из образцов не найдены сальмонеллы или листерии.

Эксперты взяли 259 образцов мороженого, которое продавалось в центральной части страны. Из них к 40 пробам (15,4 процента) имелись гигиенические претензии. Большая их доля связана не с самим мороженым, а с условиями его продажи и хранения, особенно летом.