Названо лучшее время для приема наиболее калорийной пищи

Ученые из Университета Лома-Линда (США) показали, что наибольшая доля калорийности суточного рациона должна приходиться на завтрак, а минимальная — на ужин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Nutrition, кратко о нем сообщает The Telegraph.

Специалисты не рекомендовали питаться после 18:00, предлагая таким образом вообще исключить прием пищи поздно вечером.

К подобным выводам авторы исследования пришли, оценив калорийность пищи в зависимости от времени ее приема у порядка 50 тысяч человек. Те из них, кто плотно завтракал, имели более низкий и стабильный индекс массы тела, чем остальные.

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По мнению авторов, калорийный завтрак уменьшает тягу человека к еде на протяжении дня, в результате чего он, например, отказывается от фастфуда. Кроме того, регулярные плотные завтраки снижают содержание жиров в крови и улучшают чувствительность к инсулину.

ИМТ определяется как отношение массы тела (в килограммах) к квадрату роста (в метрах). Например, при массе тела 67 килограммов и росте 1,7 метра ИМТ равен 23. Нормальный индекс варьируется в пределах от 20 до 25, ИМТ от 25 до 29 говорит об избыточном весе; ожирение диагностируется, когда этот параметр достигает 30 и превышает его. Данные критерии не справедливы для спортсменов-тяжеловесов.