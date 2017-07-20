ВИЧ показали на видео

Видео: illinois.edu

Американские молекулярные биологи представили компьютерную симуляцию, на которой показано взаимодействие капсида (внешней белковой оболочки) вируса иммунодефицита человека с окружающей средой. В ролике, доступном на сайте Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США), показаны желтые и синие частицы — входящие и выходящие из капсида ионы — внутри вируса.

Отрицательные ионы, как показало моделирование, о котором сообщается в журнале Nature Communications, накапливаются на положительно заряженной поверхности внутри капсида, тогда как положительные располагаются снаружи. Именно последние притягивают отрицательно заряженные нуклеотиды, из которых состоит ДНК клетки, в которую внедряется ВИЧ.

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При определенном значении разности потенциалов возможен разрыв стенки капсида. Данную уязвимость ВИЧ ученые планируют использовать для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Компьютерная модель капсида включает в себя 64 миллиона атомов. Симуляция создана с использованием методов молекулярной динамики. Необходимые расчеты проводились в течение двух лет на суперкомпьютерах Titan и Blue Waters.