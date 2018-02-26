На охваченной корью Украине запретили российские вакцины

На Украине запрещены реализация и использование зарегистрированной в России вакцины от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Ведомство указывает, что вакцина производится итальянской фирмой «Фидия Фармацеутици С.П.А», упаковкой и контролем качества занимается российская компания «СмитКляйн Бичем-Биомед».

Партия запрещена на основании «установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства». Реализаторов препарата обязали изъять его из обращения и утилизировать.

22 февраля губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль на заседании областного совета нецензурно отозвался об исполняющей обязанности министра здравоохранения страны Ульяне Супрун, которая обвинила власти региона в неправильном растаможивании прибывших из Венгрии вакцин против кори. «Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививка нужна от глупости. Вчера распространили все информационные агентства ее письмо (...). Хотя сейчас все растаможено. Это что за *** [ненормальная], я извиняюсь за это слово», — сказал Москаль.

На Украине с начала года бушует эпидемия кори. По данным министерства здравоохранения страны, в 2018 году было зарегистрировано пять тысяч новых заболевших. 22 февраля Ульяна Супрун объявила о смерти 10 заразившихся.

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