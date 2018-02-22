Украинский губернатор обматерил главу Минздрава и всех рассмешил

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль на заседании областного совета нецензурно отозвался о исполняющей обязанности министра здравоохранения страны Ульяне Супрун. Мероприятие прошло в четверг, 22 февраля, его видеозапись публикует телеканал Sirius.

Супрун заявила, что врачи в Закарпатье отказываются использовать восемь тысяч прибывших из Венгрии вакцин против кори, поскольку власти региона не растаможили их должным образом и они формально считаются контрабандой.

«Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививка нужна от глупости. Вчера распространили все информационные агентства ее письмо (...). Хотя сейчас все растаможено. Это что за *** [ненормальная], я извиняюсь за это слово», — сказал Москаль. Присутствовавшие на заседании, услышав реплику, рассмеялись.

На Украине с начала года бушует эпидемия кори. По данным министерства здравоохранения страны, в 2018 году было зарегистрировано пять тысяч новых заболевших. 22 февраля Ульяна Супрун объявила о смерти 10 заразившихся.

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