Волочкова обматерила и выставила напоказ пишущих ей гадости «ущербных баб»

Балерина Анастасия Волочкова показала своим поклонникам женщин, которые критиковали ее в интернете. Она призвала подписчиков в Instagram посмеяться над «ущербными и недолюбленными бабами».

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Feb 15, 2018 at 2:26pm PST

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«Посмотрите, кто нам пишет гадости! 😂 Недолюбленные бабы с нулями в кубе! 😂 Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над их ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! ❤️👍🏼 Посылайте их ***** [далеко и надолго] и живите счастливо!», — написала Волочкова.

Балерина также опубликовала скриншоты аккаунтов обидчиков.

В конце октября 2017 года Волочкова призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам на протяжении своей карьеры.

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