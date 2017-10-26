Волочкова рассказала о сексуальных домогательствах старого чиновника

Балерина и актриса Анастасия Волочкова заявила о том, что подвергалась сексуальным домогательствам на протяжении своей карьеры. Ее слова в среду, 25 октября, передает kp.ru.

«Большой человек из Большого театра предлагал мне карьеру через личные взаимоотношения. Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты», — рассказала она.

По словам балерины, это не единственный подобный случай.

«Один чиновник из мэрии прошлого созыва (мужчина преклонного возраста) предлагал квартиру в обмен на мое расположение. Закрыл дверь в кабинете изнутри и нагло домогался», — добавила балерина.

Волочкова подчеркнула, что ей «жаль и девочек из кордебалета Большого театра, которых превращали в эскортниц».

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Многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он на протяжении трех десятилетий заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах. Среди актрис, назвавших себя жертвами Вайнштейна, — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

Ранее в октябре о приставаниях Вайнштейна рассказала ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе.