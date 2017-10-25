Американская актриса обвинила Стивена Сигала в домогательствах

Американская актриса Лиза Герреро обвинила актера Стивена Сигала в сексуальных домогательствах. Об этом пишет NME.

По словам артистки, в 1990-х она пыталась получить одну из ведущих ролей в фильме «Огонь из преисподней». Сигал выступал продюсером ленты и играл в ней главного героя, а также подбирал актрис.

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Герреро отметила, что смотры актер проводил у себя дома. Она поехала туда с сотрудницей кастингового агентства. Сигал, подчеркнула актриса, предстал перед ними, одетый в одну только шелковую робу.

«На следующий день менеджер позвонил мне и сказал, что Стивен хочет дать мне главную роль, но мне нужно вернуться к нему домой для "приватной репетиции"», — рассказала Герреро.

Актриса отказалась от предложения, и ей дали роль второго плана. Она добавила, что ее и вовсе вырезали из фильма после того, как во время съемок она не приняла предложение Сигала уединиться в его гримерной комнате.

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Женщина решила рассказать об инциденте после секс-скандала с продюсером Харви Вайнштейном. Герреро утверждает, что ситуация, в которой она оказалась с Сигалом, очень похожа на то, как Вайнштейн домогался актрис: «Он действовал точно так же, как Сигал. Я позже узнала, что он известен такими поступками».

На домогательства Вайнштейна пожаловались, в частности, актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне их признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях.

Стивен Сигал получил гражданство России в ноябре 2016 года.

Герреро сыграла эпизодические роли в таких фильмах, как «Человек, который изменил все», «Полет длиною в жизнь», «Любовный напиток №9» и «Бэтмен возвращается».