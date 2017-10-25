Кейт Бланшетт объяснила разницу между сексуальным видом и «желанием трахаться»

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Актриса Кейт Бланшетт высказалась по поводу многочисленных сообщений голливудских артисток и певиц о сексуальных домогательствах мужчин-продюсеров и режиссеров. Свою речь она произнесла на церемонии вручения премии журнала InStyle, запись выступления опубликована на сайте издания.

«Женщинам нравится выглядеть сексуально. Но это не значит, что мы желаем вас трахнуть», — объяснила она зрителям.

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По словам Бланшетт, она восторгается женщинами, которые понимают, что внешний вид не определяет их внутренний мир. «Они вольны носить что хотят, когда хотят и где хотят», — добавила актриса.

Кейт Бланшетт снялась в таких фильмах, как «Кэрол», «Авиатор», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Кофе и сигареты», «Талантливый мистер Рипли» и трилогия «Властелин колец».