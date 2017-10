Бывшая солистка Crystal Castles обвинила сооснователя группы в изнасилованиях

Основательница и бывшая солистка дуэта Crystal Castles Элис Гласс (настоящее имя Маргарет Осборн) обвинила участника группы Итана Кэта (Клаудио Палмьери) в изнасиловании. Об этом пишет портал Vulture.

Певица заявила, что подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны Кэта на протяжении десяти лет. Началось это практически с момента их знакомства, когда ей было пятнадцать.

«Он унижал меня и кричал на меня, утверждал, что я просто шутка, что люди приходят на наши концерты только из-за его музыки и что я тяну группу вниз. Он разбил стеклянную дверь душа, чтобы меня напугать, он держал меня взаперти», — поведала Гласс.

По словам 29-летней артистки, Кэт изнасиловал ее, используя шантаж. «Он принудил меня к сексу, сказав, что в противном случае выгонит меня из группы», — заявила Гласс.

Материалы по теме Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера

Исполнительница объяснила, что боялась публично рассказывать о произошедшем. Она приняла решение открыться после секс-скандала, развернувшегося вокруг продюсера Харви Вайнштейна. На его домогательства пожаловались, в частности, актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне их признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях.

Элис Гласс и Итан Кэт основали Crystal Castles в 2003 году. Вместе они записали такие хиты, как Not in Love (в создании принял участие Роберт Смит из The Cure), Alice Practice, Crimewave, Knights и Baptism. Гласс покинула группу в конце 2014 года. Ее место заняла певица Эдит Фрэнсис.