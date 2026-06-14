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12:48, 14 июня 2026Мир

В Кремле пообещали рассказать о поздравлении Трампа с днем рождения

Песков: Кремль сообщит о поздравлении Путиным Трампа с днем рождения
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Кремль сообщит, если президент России Владимир Путин поздравит президента США Дональда Трампа с днем рождения. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу».

«Сообщим», — сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Путин поздравить Трампа.

В воскресенье, 14 июня, президенту США исполнилось 80 лет.

Накануне юбилея лидер США опубликовал пост, в котором пригрозил применять секретный «дискомбобулятор» в отношении противников страны. Трамп опубликовал изображение, на котором он, предположительно, стоит на авианосце и смотрит на суда под флагом США в бинокль. В воздухе видны истребители. «Вас дискомбобулируют», — подписал Трамп картинку, не уточняя, кому адресовано обращение.

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