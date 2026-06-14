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12:33, 14 июня 2026Экономика

Стало известно об интересе предпринимателей США вернуться на российский рынок

Титов: Предприниматели США заинтересованы в возвращении на российский рынок
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Предприниматели США заинтересованы в возвращении на российский рынок, в том числе для наращивания нового сотрудничества. Об этом рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, передает ТАСС.

«Есть интерес или восстановить то, что было, или даже нарастить новое. (...) Обсуждаются конкретные проекты: крупные в области энергетики и более прагматичного размера, связанные с медициной и даже с виноделием», — рассказал Титов.

По его словам, сам факт того, что представители США поучаствовали в Петербургском международном экономическом форуме говорит об ожидании и интересе американских предпринимателей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что интерес иностранных политиков к России возрастает.

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