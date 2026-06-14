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12:35, 14 июня 2026Спорт

Сестры Уильямс впервые за четыре года сыграют в паре

Сестры Винус и Серена Уильямс впервые за четыре года сыграют в паре на Уимблдоне
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Dan Istitene - Formula 1 / Getty Images

Сестры Винус и Серена Уильямс впервые за четыре года сыграют в паре на Уимблдоне. Об этом сообщает журналист Sky Sport Анджело Маджанте на своей странице в Х.

Теннисисткам, которые не играли вместе с 2022 года, выдадут wild card. Также организаторы следующего после Уимблдона турнира «Большого шлема» — US Open — ведут переговоры насчет того, чтобы Винус сыграла в дуэте с итальянцем Янником Синнером, а Серена — с испанцем Карлосом Алькарасом.

На двоих сестрам Уильямс 89 лет. 45-летняя Винус уже объявила, что Открытый чемпионат США станет для нее последним турниром в карьере.

Ранее старшая Уильямс оценила желание белоруски Арины Соболенко уйти из тенниса. «Возможно, перед пресс-конференцией ей стоило бы дать себе немного больше времени, потому что я не думаю, что она действительно хочет уйти из тенниса. Это было бы трагедией и для нее, и для тенниса», — заявила Уильямс.

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