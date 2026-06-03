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23:51, 3 июня 2026Спорт

Винус Уильямс оценила слова первой ракетки мира Соболенко о желании уйти из тенниса

Винус Уильямс: Не думаю, что Соболенко действительно хочет уйти из тенниса
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Reuters

Американская теннисистка Винус Уильямс оценила слова первой ракетки мира Арины Соболенко о желании уйти из спорта. Об этом сообщается в аккаунте TNT Sports в соцсети X.

Спортсменка отметила, прониклась эмоциями представительницы Белоруссии. «Возможно, перед пресс-конференцией ей стоило бы дать себе немного больше времени, потому что я не думаю, что она действительно хочет уйти из тенниса. Это было бы трагедией и для нее, и для тенниса», — заявила Уильямс.

Соболенко высказалась о желании уйти из тенниса ранее 3 июня. Это произошло после того, как она уступила россиянке Диане Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

28-летняя Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде. Она также дважды побеждала на мэйджорах в парах.

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