Винус Уильямс оценила слова первой ракетки мира Соболенко о желании уйти из тенниса

Винус Уильямс: Не думаю, что Соболенко действительно хочет уйти из тенниса

Американская теннисистка Винус Уильямс оценила слова первой ракетки мира Арины Соболенко о желании уйти из спорта. Об этом сообщается в аккаунте TNT Sports в соцсети X.

Спортсменка отметила, прониклась эмоциями представительницы Белоруссии. «Возможно, перед пресс-конференцией ей стоило бы дать себе немного больше времени, потому что я не думаю, что она действительно хочет уйти из тенниса. Это было бы трагедией и для нее, и для тенниса», — заявила Уильямс.

Соболенко высказалась о желании уйти из тенниса ранее 3 июня. Это произошло после того, как она уступила россиянке Диане Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

28-летняя Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде. Она также дважды побеждала на мэйджорах в парах.