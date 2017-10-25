Прикованного к инвалидному креслу Буша-старшего обвинили в домогательствах

Американская актриса Хезер Линд обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в домогательствах. Об инциденте четырехлетней давности она написала в своем Instagram.

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По ее словам, прикованный к инвалидной коляске политик позволил себе вольности во время совместного фото на представлении сериала «Поворот: шпионы Вашингтона». «Он не пожал мне руку. Он потрогал меня сзади, рассказал грязную шутку и вновь касался меня. Его жена Барбара закатила глаза, будто говоря "Опять"», — рассказала Линд.

Спустя несколько часов после публикации актриса удалила свою запись.

В США в октябре разгорелся скандал в связи с сексуальными домогательствами голливудского продюсера Харви Вайнштейна к актрисам. Всего на его «счету» более пятидесяти обвинений. После этого в соцсетях набрал популярность хештэг «я тоже» (me too), с помощью которого женщины начали делиться подобными историями из своей жизни.