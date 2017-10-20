Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании

Британская модель Наташа Принс обвинила фокусника и иллюзиониста Дэвида Блейна. Об этом сообщает The Daily Beast.

По ее словам, инцидент имел место летом 2004 года в частном доме в лондонском районе Челси. На тот момент ей был 21 год.

Материалы по теме Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера

В Скотленд-Ярде изданию сообщили, что заявление поступило им еще в ноябре 2016 года. В отношении Блейна начато расследование.

Адвокат Блейна Марти Сингер отверг обвинения в адрес иллюзиониста и заявил, что тот готов сотрудничать со следствием, поскольку ему нечего скрывать.

Многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он на протяжении трех десятилетий заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах. Среди актрис, назвавших себя жертвами Вайнштейна, — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

