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Глава МИД Швеции рассказала о сексуальных домогательствах в политике

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Маргот Вальстрем
Маргот Вальстрем

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем рассказала, что случаи сексуальных домогательств происходят и на самом высоком политическом уровне. Об этом она заявила в интервью шведскому агентству TT, передает Aftonbladet.

«И я сама с этим столкнулась», — добавила она.

Глава МИД королевства поддержала кампанию против сексуальных домогательств «Я тоже» (Me too), запущенную американской актрисой Алиссой Милано.

«Смелые женщины и девушки по всему миру выступают (против домогательств), но я думаю также и как политик: что мы можем с этим сделать?» — отметила дипломат.

Милано запустила кампанию «Я тоже» на фоне скандала, разгоревшегося в США вокруг голливудского продюсера Харви Ванштейна. Актрисы и сотрудницы основанной им вместе с братом Роббом компании The Weinstein Company обвиняют его в изнасилованиях и домогательствах.

Среди актрис, заявивших о приставаниях Ванштейна, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне скандала Харви уволили с поста сопредседателя The Weinstein Company. Продюсер назвал происходящее заговором, подстроенным Бобом, чтобы получить полный контроль над компанией.

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