Культура
 

Коллекция домогательств Харви Вайнштейна пополнилась звездой «Игры Престолов»

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Лена Хиди
Лена Хиди

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» Лена Хиди рассказала о домогательствах со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна Об этом актриса сообщила в своем Twitter.

По ее утверждению, первый раз Вайнштейн сделал ей неприличное предложение в 2005 году на кинофестивале в Венеции, где актриса участвовала в презентации фильма «Братья Гримм» режиссера Терри Гиллиама. Хиди написала, что продюсер предложил ей «пройтись к воде, где прозрачно намекнул на непристойности». Она в ответ шутливо заявила, что «этого не произойдет в ближайший миллион лет». После этого она ни разу не получала ролей ни в одной из его картин.

Второй раз она столкнулась с домогательствами Вайнштейна в отеле Лос-Анджелеса несколькими годами позже. Продюсер попросил ее приехать на деловой завтрак якобы для прочтения сценария, и после краткой беседы предложил подняться к нему в номер. Уже в лифте она заподозрила неладное, и заявила, что не заинтересована ни в чем, кроме работы. «Он разозлился, проводил меня до машины, где схватил меня за руку, и прошептал на ухо требование никому не говорить о случившемся. Я села в машину и расплакалась», — написала Хиди.

Многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он на протяжении трех десятилетий заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах. Среди актрис, назвавших себя жертвами Вайнштейна, — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

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