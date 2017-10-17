Кэрри Фишер обещала сексуально озабоченному продюсеру отрезать кое-что маленькое

Американская актриса Кэрри Фишер отомстила продюсеру, пристававшему к ее подруге — американскому сценаристу Хетер Робинсон. Заявление последней во вторник, 17 октября, передает The Guardian.

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По словам сценариста, она рассказала Фишер о сексуальных домогательствах мужчины, после чего та явилась на студию Sony, где работал продюсер, с коробкой ювелирной марки Tiffany. В ней лежал говяжий язык.

«В посылке была записка: "Если ты еще раз тронешь мою дорогую Хетер или какую-нибудь другую женщину, в следующий раз отрежут кое-что у тебя, только коробочка будет намного меньше"», — сообщила Робинсон.

Кэрри Фишер известна по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны». Она скончалась 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет. Актриса также снималась в фильмах «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье».

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