Женщина нашла золото на три миллиона рублей под алтарем древней церкви

В Великобритании священнослужительница нашла под алтарем клад и спасла церковь от закрытия

В Великобритании священнослужительница Джейн Ли спасла древнюю церковь от закрытия благодаря удачной находке. Об этом пишет «Би-би-си».

Ли служит в церкви Святого Уилфрида в деревне Меллинг, построенной в XIV веке. По словам женщины, она готовилась к утренней службе и случайно нашла таинственную коробку под алтарем. Внутри лежали девять золотых монет, стоимость который достигает 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей).

«Мы просто разрыдались, когда это увидели. Мы не могли поверить. Это было как чудо», — рассказала Ли. Священнослужительница объяснила, что их церковь находилась под угрозой закрытия. Ее нужно было срочно отремонтировать, и служители никак не могли собрать нужную сумму. Клад спас церковь.

Примечательно, что расходы на ремонт оцениваются в 750 тысяч фунтов стерлингов (76,7 миллиона рублей). По словам Ли, хотя монеты не покрывают всю эту сумму, они могут вдохновить людей больше жертвовать на нужды церкви.

Кто именно оставил монеты, остается загадкой. Женщина предполагает, что тайный благотворитель спрятал их под алтарем около четырех лет назад. Соседние церкви получали похожие анонимные дары еще в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в США мужчина нашел у себя на заднем дворе редкую монету XIX века, стоимость которой оценивается в сотни тысяч рублей. Номинал этой монеты составляет всего 10 центов.

