Одного из богатейших людей России обманули на миллиард долларов. Куда исчезла купленная им самая дорогая картина в мире?

Экс-владелец «Уралкалия» Рыболовлев обвинил Sotheby's в обмане на $1 млрд

В Нью-Йорке рассматривается судебный иск бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, считающегося одним из богатейших людей России. Он утверждает, что нечистоплотный арт-дилер обманул его на целый миллиард долларов, продавая картины по завышенным ценам.

Одно из полотен, о котором идет речь, — знаменитый «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, которое называют самой дорогой картиной в мире. 20 лет назад его купили на аукционе за 1175 долларов, затем полотно перешло в собственность Рыболовлева за 127,5 миллионов долларов и наконец было продано почти за полмиллиарда долларов. После этого картина бесследно исчезла.

Рыболовлев потратил на свою арт-коллекцию два миллиарда долларов

Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев судится со знаменитым аукционным домом Sotheby’s. Он утверждает, что представители Sotheby’s помогали нечистоплотному арт-дилеру Иву Бувье завышать стоимость продаваемых ему произведений искусства. По его мнению, таким образом у него незаконно выманили около миллиарда долларов. Это почти половина суммы, которую он выплатил.

По версии журнала Forbes, Рыболовлев входит в двадцатку богатейших людей России. Bloomberg оценивает его состояние в 11,6 миллиарда долларов. Большую часть этих денег ему принес «Уралкалий» — один из крупнейших производителей калийных удобрений, владельцем которого он стал в начале 1990-х.

Перед судом с Sotheby’s юристы Рыболовлева попросили не называть своего клиента «оскорбительным словом олигарх»

Около десяти лет назад Рыболовлев приобрел футбольный клуб «Монако» и греческий остров Скорпиос. Но и та, и другая покупка меркнут на фоне суммы, которую он вложил в свою коллекцию искусства. Картины и скульптуры известных мастеров обошлись ему примерно в два миллиарда долларов.

Покупать шедевры помогал швейцарский арт-дилер Ив Бувье, которого Рыболовлев считал хорошим знакомым. Бувье — крупный инвестор женевского фрипорта — знаменитого хранилища ценностей, рассчитанного на крайне состоятельных людей. Все, что попадает во фрипорт, считается транзитным грузом и потому не облагается налогами и пошлинами. С подачи Бувье аналогичные зоны были созданы в Люксембурге и Сингапуре. Еще один фрипорт якобы собирались построить во Владивостоке, но проекту так и не дали ход.

В 2017 году Рыболовлев продал «Спасителя мира» Леонардо да Винчи на аукционе Christie's в Нью-Йорке Фото: Julie Jacobson / AP Photo

Свою любовь к искусству Рыболовлев объяснил «электричеством и лампочками»

На суде в Нью-Йорке Рыболовлев объяснил, что к искусству его привели лампочки и электричество. В начале 2000-х он приобрел дом в Женеве, в котором было заранее предусмотрено специальное освещение для картин, висящих на стенах. При этом самих картин не было. По словам Рыболовлева, нужно было либо что-то вешать на стену, либо все менять.

С Бувье его свела приятельница болгарского происхождения, которую звали Таня Раппо. Рыболовлев познакомился с ней вскоре после того, как переехал в Швейцарию. Она знала русский и была исключительно общительна: по словам Рыболовлева, шутили, что ей даже стену удастся разговорить.

Узнав о пресловутых лампочках, Раппо отвела Рыбовлева во фрипорт, где он впервые встретился с Бувье

«Арт-рынок — сложная штука, — сказал ему арт-дилер. — Там множество посредников, а важно иметь прямой доступ. Чем ближе подберешься к настоящим владельцам, тем лучше цена. Я могу этому поспособствовать, поскольку у меня есть хранилище во фрипорте».

Бувье подружился с предпринимателем, ходил с ним на футбольные матчи и праздновал его дни рождения. Рыболовлев доверял советам арт-дилера и много лет покупал произведения искусства только через него. Тот ревностно следил, чтобы так оставалось и впредь. На суде Рыболовлев рассказал, что Бувье возмутила его встреча с известным американским галеристом Ларри Гагосяном.

Картина «Спаситель мира», приписываемая Леонардо да Винчи

Картина «Спаситель мира», приписываемая да Винчи, исчезла после продажи

Одной из покупок Рыболовлева было полотно «Спаситель мира», которое приписывают кисти Леонардо да Винчи. Его подлинность вызывает вопросы у специалистов, но это не мешает ему пользоваться статусом самой дорогой картины в мире.

Долгое время «Спаситель мира» считался утраченным. В 2005 году полотно неожиданно всплыло на аукционе в американском городе Новый Орлеан. Оно было сильно повреждено: за сотни лет его столько раз восстанавливали, что работа оригинального живописца сохранилась лишь в нескольких небольших участках. Все остальное переписали реставраторы.

Картина ушла с молотка всего за 1175 долларов. По утверждению Бувье, к ней не проявляли интереса ни крупные музеи, ни Ватикан

Спустя несколько лет Бувье временно позаимствовал «Спасителя мира» у аукциона Sotheby’s для показа в нью-йоркском пентхаусе Рыболовлева. Предприниматель заинтересовался картиной. В 2013 году Бувье выкупил ее на аукционе примерно за 80 миллионов долларов, сбив цену с помощью знакомого игрока в покер. Через два дня он перепродал ее Рыболовлеву за 127,5 миллиона долларов. Согласно счету, представленному в суде, комиссия, которая полагалась ему за сделку, составляла один процент.

В 2017 году «Спасителя мира» выставляли в Гонконге, Лондоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Затем картину выставили на аукцион Christie’s и продали за рекордную сумму — 450 миллионов долларов. С тех пор ее никто не видел.

Как выяснилось позднее, покупателем был саудовский принц Бадр ибн Абдулла, действовавший по поручению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. По неподтвержденным данным, после сделки полотно видели в женевском фрипорте, затем на яхте наследного принца. В 2022 году британский историк искусства Мартин Кемп заявил, что по просьбе Аль Сауда ездил в Саудовскую Аравию для осмотра картины. По его словам, к 2024 году для нее построят специальную галерею.

Ив Бувье Фото: Wikimedia Commons

Бувье считает, что имел право назначать за продаваемые картины любую цену

Рыболовлев считает, что Бувье выступал в качестве консультанта и не имел права завышать цену на картины. В случае со «Спасителем мира» дилер положил в карман 40 миллионов долларов, хотя ему полагалась всего лишь скромная комиссия.

Аргументация Бувье строится на том, что Рыболовлев неверно описывает их отношения. По его мнению, он продавал картины как арт-дилер и потому мог назначать любую цену. Вопрос лишь в том, сможет ли ее заплатить покупатель. «Я арт-дилер, — заявил он в интервью CNN в 2021 году. — В контрактах, которые подготавливали юристы Рыболовлева, и всех моих счетах я явно обозначен словом продавец».

Более того, из электронной переписки с Рыболовлевым, которую Бувье предоставил CNN, следует, что он пытался отговорить его от приобретения «Спасителя мира». В одном из писем арт-дилера говорилось, что картина очень красива, но вряд ли может считаться хорошим вложением средств. В другом письме он писал, что покупатель картины, которая никому не нужна, станет посмешищем для всего рынка.

Если это действительно так, то Рыболовлев не прислушался к его совету. Предсказание Бувье не сбылось: даже с учетом переплаты предпринимателю удалось заработать на ней почти втрое больше, чем он заплатил сам. Это вряд ли может считаться поводом для смеха.