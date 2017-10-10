Смотрящий трейлер «Последних джедаев» пес умершей Кэрри Фишер растрогал соцсети

В сети появилась фотография собаки-терапевта актрисы Кэрри Фишер, которая смотрит трейлер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» с участием своей хозяйки. Снимок пса по кличке Гэри Фишер опубликован в его персональном Instagram во вторник, 10 октября.

«Только что посмотрел новый трейлер "Последних джедаев", и моя мама там прекрасна как никогда», — говорится в подписи к посту. Кадр сопровождается хештегами «гэрилюбитсвоюмамочку» и «гэрискучаетпомамочке».

Just watched the new trailer of The Last Jedi and my mom looks more beautiful than ever. #garymisseshismom #garyloveshismom #garyloveshisfans #garyfisher #thelastjedi #starwars A post shared by Gary Fisher (@garyfisher) on Oct 9, 2017 at 7:36pm PDT

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Пользователей сети растрогала публикация. «Это разбивает мне сердце, думаю, я разрыдаюсь, когда увижу ее на экране в декабре», — написал один из комментаторов.

«Она действительно прекрасна, мы любим тебя, милый Гэри», — добавил другой юзер.

Фишер умерла через пять месяцев после завершения съемок картины в возрасте 60 лет. Актриса страдала биполярным расстройством, собака-терапевт помогала ей справляться с болезнью.

Восьмой эпизод саги выйдет на экраны 15 декабря.