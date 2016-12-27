Умерла исполнительница роли принцессы Леи

Умерла американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны». Она скончалась в больнице утром во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет. Об этом сообщает Associated Press.

24 декабря сообщалось, что Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили Фишер в больницу скорой помощи департамента пожарной охраны города после приземления. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Впоследствии мать Фишер, актриса Дебби Рейнольдс, рассказала о стабилизации состояния женщины.

Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны». Она снялась в четырех фильмах саги: «Эпизод IV. Новая надежда» (1977 год), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980 год), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983 год). Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм «Звездные войны: Пробуждение силы».