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СМИ узнали причину смерти Кэрри Фишер

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Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Продолжение: Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в следующих «Звездных войнах»

Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», скончалась от остановки сердца. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник, близкий к семье артистки.

По информации издания, Фишер так и не пришла в сознание после госпитализации. Источники отмечают, что родственники актрисы раздумывали над предложением отключить ее от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Фишер умерла в больнице утром во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет.

24 декабря сообщалось, что Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили артистку в больницу скорой помощи департамента пожарной охраны города после приземления. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии мать Фишер, актриса Дебби Рейнольдс, рассказала о стабилизации состояния дочери.

Кэрри Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны». Она снялась в четырех фильмах саги: «Эпизод IV. Новая надежда» (1977 год), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980 год), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983 год). Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм «Звездные войны: Пробуждение силы».

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