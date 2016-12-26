Мать Кэрри Фишер рассказала о состоянии пережившей приступ актрисы

Состояние исполнительницы роли принцессы Леи в «Звездных войнах» Кэрри Фишер стабилизировалось. Об этом в Twitter сообщила ее мать, актриса Дебби Рейнольдс.

«Если произойдут изменения, мы расскажем об этом», — отметила она. Рейнольдс поблагодарила поклонников и друзей Фишер за поддержку.

24 декабря 60-летняя актриса была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили Фишер в больницу скорой помощи департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса после приземления.

Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны».