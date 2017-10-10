Культура
 

Режиссер восьмых «Звездных войн» раскрыл главную интригу фильма

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Райан Джонсон
Райан Джонсон

Американский режиссер Райан Джонсон, выступивший автором фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи», раскрыл смысл названия восьмой части фантастической саги. Он написал в Twitter во вторник, 10 октября, что последний джедай — Люк Скайуокер.

Кинематографист сообщил об этом в комментариях к статье издания Vanity Fair. Заметка, опубликованная в мае, посвящена разбору названия фильма. В ней журналисты попросили Джонсона объяснить, кто из персонажей последний джедай, однако тогда он отказался прямо отвечать на вопрос.

Люк Скайуокер — главный герой оригинальной трилогии «Звездных войн» (IV-VI эпизоды). Он также появляется в VII и VIII эпизодах франшизы. Роль Скайуокера исполняет Марк Хэмилл.

Ранее во вторник в сети появился второй трейлер восьмого эпизода саги. Фильм выйдет на экраны 15 декабря.

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