Режиссер восьмых «Звездных войн» посоветовал избегать трейлера

Американский режиссер Райан Джонсон, выступивший автором фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи», посоветовал не смотреть трейлер картины. Об этом он написал в Twitter.

Кинематографист ответил на вопрос подписчицы: «Вы говорили, что нужно избегать любой информации до выхода "Последних джедаев"... Это касается и следующего трейлера?» — «Если не хотите спойлеров, избегайте его любой ценой», — написал Джонсон.

Он добавил, что трейлер «хорош». Ролик должен появиться в сети во вторник, 10 октября.

Восьмой эпизод саги выйдет на экраны в декабре. Первый трейлер ленты был опубликован в апреле.