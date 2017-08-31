Люка заподозрили в переходе на темную сторону из-за венгерского журнала

Американский актер Марк Хэмилл, исполнивший роль Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны», попал на обложку венгерского журнала Mozimánia magazin. Изображение он опубликовал в своем Twitter.

«Наконец-то! Я на обложке в Венгрии!» — подписал он свой пост на венгерском языке с помощью Google-переводчика.

Комментаторы увидели в фотографии намеки на то, что персонаж Хэмилла перешел на темную сторону в предстоящем фильме «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай».

«Приятель, ты выглядишь как сторонник темной стороны на этой картинке», — написал пользователь Lance Uppercut‏.

«У меня нехорошее предчувствие», — отметил Enrique A Menendez.

Ранее Хэмилл уже намекал, что Люк может перейти на темную сторону в восьмом эпизоде. «Это возможно, все возможно», — заявил он в апреле на конференции во Флориде.

Мировая премьера «Последнего джедая» намечена на 13 декабря.