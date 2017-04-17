Актер намекнул на переход Скайуокера на темную сторону в новых «Звездных войнах»

Американский актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фантастической саге «Звездные войны», намекнул на то, что персонаж может перейти на темную сторону в восьмом эпизоде. Об этом он рассказал на конференции во Флориде, пишет The Independent.

«Это возможно, все возможно», — заявил он и пошутил, что страдает от «кратковременной потери памяти» и давно потерял доверие аудитории и СМИ, потому что все время врет.

Во время конференции также было объявлено, что Кэрри Фишер, исполнившая роль принцессы Леи в фильмах франшизы, помогала переписать сценарий ленты «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» перед своей смертью.

Хэмилл сыграл Люка Скайуокера в оригинальной трилогии (IV-VI эпизоды), а также в сиквеле — VII эпизоде. Актер вернется к своей роли в «Последних джедаях».

Мировая премьера восьмого эпизода саги назначена на 14 декабря 2017 года.

В марте актер опубликовал свою самую первую фотографию в образе Скайуокера с первого дня съемок фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».