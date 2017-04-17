Создатели «Звездных войн» опровергли появление Фишер в роли Леи в девятой части

В девятом эпизоде франшизы «Звездные войны» не будет кадров с участием покойной актрисы Кэрри Фишер. Об этом заявила глава киностудии Lucasfilms Кэти Кеннеди, передает NME.

«Мы закончили работу над восьмой частью, и Кэрри чудесно сыграла в фильме свою роль», — отметила Кеннеди. Она подчеркнула, что у продюсеров еще нет сценария для девятого эпизода.

10 апреля брат актрисы Тодд Фишер заявил, что дал разрешение на использование образа сестры в девятом эпизоде «Звездных войн». Он добавил, что не знает, в каком именно контексте Фишер появится в фильме.

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В январе представители Lucasfilm уверяли, что не будут использовать в продолжении киноэпопеи цифровой образ принцессы Леи.

Фишер скончалась в декабре 2016 года в возрасте 60 лет. За несколько месяцев до этого завершились съемки ленты «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай» с ее участием. Картина появится на экранах в декабре. 14 апреля вышел первый трейлер фильма.