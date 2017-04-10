Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в девятом эпизоде «Звездных войн»

Кадры с участием актрисы Кэрри Фишер будут присутствовать в девятом эпизоде франшизы «Звездные войны». Разрешение на использование материала дал ее брат Тодд Фишер, пишет в понедельник, 10 апреля, The Guardian.

«Ее роль составляет большую часть целого, и ее присутствие сейчас даже мощнее, чем раньше», — сказал он. Брат актрисы добавил, что пока не знает, в каком именно контексте Фишер появится в фильме, съемки которого еще не начались.

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Ранее кинокомпания Lucasfilm отказалась от идеи использовать в продолжениях саги цифровой образ принцессы Леи. «Мы хотим заверить наших фанатов, что Lucasfilm не собирается возрождать при помощи графики образ Керри Фишер в роли принцессы или генерала Леи Органы», — отметили представители студии.

Фишер скончалась в декабре 2016 года в возрасте 60 лет. За несколько месяцев до этого завершились съемки ленты «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай» с ее участием. Картина выйдет на экраны в декабре.