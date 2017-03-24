В спин-оффе «Звездных войн» раскроют настоящее имя Хана Соло

Руководитель компании Disney Боб Айгер раскрыл детали спин-оффа серии «Звездные войны», в котором расскажут о молодости контрабандиста Хана Соло. В частности, в ленте раскроется настоящее имя главного персонажа, передает The Hollywood Reporter.

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В картине покажут период жизни Соло с 18 до 24 лет. В это время он знакомится со своим напарником, вуки Чубаккой, а также приобретает космический корабль «Тысячелетний сокол».

Помимо этого Айгер поделился подробностями о восьмом эпизоде «Звездных войн» под названием «Последний джедай», которая выйдет в декабре. Глава Disney подчеркнул, что создатели фильма не стали переделывать сюжет из-за смерти актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей в саге принцессу Лею.

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Айгер добавил, что студия не будет использовать цифровую версию персонажа Фишер, как это было сделано с Уиллхаффом Таркиным в спин-оффе «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Сыгравший Таркина в фильме 1977 года («Эпизод IV. Новая надежда») британский актер Питер Кушинг умер в 1994-м. Образ скончавшегося артиста воссоздали с помощью компьютерной графики.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. На данный момент она состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Выход картины о Хане Соло намечен на 2018 год. Роль главного персонажа исполнит американский актер Олден Эренрайк.