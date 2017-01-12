Вуди Харрельсон сыграет учителя молодого Хана Соло

Американский актер Вуди Харрельсон появится в новом спин-оффе «Звездных войн». Он сыграет учителя юного Хана Соло, сообщает NME.

«Способность Харрельсона быть одновременно смешным и пафосным по-настоящему уникальна. А еще он отлично играет в настольный теннис», — отметили режиссеры фильма Фил Лорд и Кристофер Миллер.

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Лента будет посвящена молодости Хана Соло, космического контрабандиста из четвертого, пятого, шестого и седьмого эпизодов киносаги. В новой картине главного персонажа сыграет Олден Эйренрайк, известный по ролям в «Тетро», «Прекрасные создания», а также фильмам Вуди Аллена и братьев Коэнов. В ленте также появится Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов»).

Выход картины намечен на декабрь 2018 года.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. Она состоит из семи эпизодов и спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».

55-летний Харрельсон известен ролями в таких фильмах, как «Зомбиленд», «Прирожденные убийцы», «Непристойное предложение», «Бей в кость», «Из пекла», «Иллюзия обмана» и «Голодные игры». Он также снялся в первом сезоне сериала «Настоящий детектив».