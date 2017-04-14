Вышел первый трейлер восьмого эпизода «Звездных войн»

В сети опубликовали первый трейлер фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай». Ролик появился на YouTube-канале Star Wars в пятницу, 14 апреля.

Действие развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущей ленте. Главные роли в восьмом эпизоде исполнили Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер. Также в фильме появится Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016-го, через пять месяцев после завершения съемок.

Картина выйдет на экраны 15 декабря.

Ранее в пятницу создатель «Звездных войн» Джордж Лукас объяснил главный замысел своей фантастической киносаги. По словам кинематографиста, ленты франшизы призваны рассказать детям о важности дружбы, честности, доверия и научить их «держаться подальше от темной стороны».