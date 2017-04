Французы нашли новый смысл фразы «покончить с джедаями» в тизере «Звездных войн»

Фраза Люка Сайуокера в трейлере фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай» о том, что пора «покончить с джедаями», может иметь другое толкование. На это указали французские зрители тизера, пишет портал Le Point Pop.

Цитата, которая в оригинале звучит как "I only know one truth: it's time for the Jedi to end", была воспринята англоязычной аудиторией буквально: «Я знаю только одно: пришло время покончить с джедаями».

Однако во французском переводе — «le temps est venu pour les Jedi d'en finir» («настало время для того, чтобы джедаи покончили с этим») — появляется другой смысл.

Отмечается, что создатели трейлера могли намеренно сбить с толку поклонников, обрезав, например слово this или that (аналог французского en) в конце фразы.

Ранее американский актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в саге, намекнул, что его персонаж может перейти на темную сторону в восьмом эпизоде.

Мировая премьера «Последнего джедая» намечена на 13 декабря, на российские экраны картина выйдет на следующий день.

«Звездные войны» — фантастическая кинофраншиза, созданная режиссером Джорджем Лукасом. Серия на данный момент состоит из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории».