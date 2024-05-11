Байден перепутал должность Ким Чен Ына

Байден назвал лидера КНДР Ким Чен Ына президентом Южной Кореи

Президент США Джо Байден, выступая на мероприятии по сбору средств на его кампанию в Калифорнии, перепутал должность лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер в ходе выступления заявил, что его предшественник Дональд Трамп гордится «любовными письмами президента Южной Кореи Ким Чен Ына».

Ранее Байден неоднократно оговаривался, называя президентом США других людей. Так, в январе он сообщил, что государство возглавляет Дональд Трамп. В другой раз политик назвал президентом вице-президента Камалу Харрис.