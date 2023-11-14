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02:55, 14 ноября 2023Мир

Байден озвучил имя «нового» президента США

Джо Байден назвал Камалу Харрис президентом США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский глава Джо Байден назвал вице-президента Камалу Харрис президентом во время встречи с хоккеистами в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — подчеркнул политик.

В сентябре текущего года Харрис призналась, что допускает возможность перехода к ней власти от Байдена с учетом возраста действующего президента. В этом году Джо Байдену исполнится 81 год.

В сентябре сообщалось, что подавляющее большинство американских избирателей сочли Байдена слишком старым для нового президентского срока. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного газетой The Wall Street Journal.

На это Камала Харрис ответила, что возраст не мешает президенту США самостоятельно анализировать ситуацию и принимать политические решения. Также на вопрос о ее готовности принять президентскую присягу в случае резкого ухудшения здоровья Харрис ответила положительно. Однако она подчеркнула, что не верит в возможность подобного прецедента.

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