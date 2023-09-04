Большинство американцев сочли Байдена слишком старым для президентства

WSJ: большинство граждан США сочли Джо Байдена слишком старым для президентства

Подавляющее большинство американских избирателей сочли президента США Джо Байдена слишком старым для нового президентского срока. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного газетой The Wall Street Journal.

Только 36 процентов граждан считают политика «умственно годным» для переизбрания. 73 процента опрошенных назвали возраст политика слишком большим для президентства. Главного конкурента Байдена экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который моложе его всего на три года, старым для президентства назвали лишь 47 процентов респондентов.

Положительно деятельность Байдена на своем посту оценили 42 процента опрошенных. 59 процентов оказались недовольны состоянием экономики, 63 процента обеспокоены инфляцией, столько же — безопасностью на границах страны.

Больше половины граждан недовольны и внешней политикой администрации президента. 57 процентов критикуют действия его администрации в отношениях с Китаем, а 52 процента не одобряют его политику относительно украинского кризиса.

На момент прихода к власти в 2017 году 70-летний Трамп стал самым старым президентом в истории США, побив рекорд Рональда Рейгана, ставшего президентом в 69 лет. Рекорд вновь был побит Байденом в 2021 году — он был избран на пост президента в 78 лет.

Ранее Байден рассказывал, что знает, как чувствует себя человек, списанный со счетов из-за возраста. «Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю», — пошутил глава государства.