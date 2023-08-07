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23:09, 7 августа 2023Мир

Джо Байден пошутил про свой возраст

Президент США Байден рассказал, каково быть списанным со счетов из-за возраста
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Американский президент Джо Байден рассказал, что знает, как чувствует себя человек, списанный со счетов из-за возраста. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с игроками бейсбольного клуба Houston Astros, который победил в прошлогодней мировой серии, он высказался о менеджере команды, 74-летнем Дасти Бейкере. Как уточнил политик, он болел за Бейкера, когда тот сам играл в бейсбол.

Затем Байден пошутил про свой возраст. «Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю», — отметил глава государства.

В июле бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор предположил, что президент США не доживет до конца 2023 года. Ранее Байден пошутил про свой возраст, объявив, что ему 300 лет.

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    Марина Совина
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